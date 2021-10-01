В России начался осенний призыв

Согласно Указу президента России с 1 октября началась осенняя призывная компания на военную службу, – сообщает Министерство обороны РФ.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский. Сообщил, что осенью текущего года на военную службу в России будут призваны свыше 127 тысяч человек.

Генерал-полковник Бурдинский уточнил, что порядок проведения мероприятия в 2021 году не будет отличаться от прошлогоднего. Призывные комиссии начнут работу 1 октября во всех российских регионах, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Кроме того, есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года.

В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тысяч россиян, в весенний 2021-го – более 134 тысяч.

Особые усилия при призыве сосредоточат на том, чтобы при пополнении войск не допустить распространения коронавируса, а также других сезонных заболеваний. В этих целях военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить людей на призывные и сборные пункты, будет проходить специальную дезинфекционную обработку. В военные комиссариаты доставлено около пяти миллионов медицинских масок и свыше 200 тысяч тест-систем.

Перед отправкой к местам службы призывников переоденут в повседневную форму: для Военно-морского флота – черного цвета, для Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск – синего, для Сухопутных войск и остальных родов войск – защитного цвета. Также призывникам выдадут банковские и персональные электронные карты, а также несессеры.

В осенний призыв-2021 продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. Сейчас функционируют 17 таких подразделений: восемь рот военного инновационного технополиса «Эра», четыре научно-производственные и пять спортивных.

На сайте Минобороны РФ в разделе «Контакты», подраздел «для граждан», призывники и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами войск, командующих родами войск и войсками военных округов. В разделе «Научные роты» можно подать резюме для отбора.

С 14 октября по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу по вопросам призыва прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба (вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск.).

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.10.21

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