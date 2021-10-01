Министерство науки и высшего образования РФ определило сроки проведения ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования РФ определило сроки проведение ЕГЭ в России в 2022 году. Единый госэкзамен пройдет с 21 марта по 2 июля, – говорится в расписании Минобра.

Также Минобрнауки России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2022/2023 учебный год, необходимые для поступления в подведомственные вузы. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Порог по обществознанию составит 45 баллов, по информатике и ИКТ – 44, по русскому языку, литературе и географии – 40, математике, физике, биологии, химии – 39, истории -35, иностранным языкам – 30.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.10.21

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