Путин потребовал убрать все свалки в городах России

«Ускориться» и в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте российских городов потребовал Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров, – сообщает ТАСС.

«Я еще раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства во вторник, 5октября.

Кроме того, президент России отметил, что вопросы климата и экологии являются приоритетными, «потому как положение дел здесь в значительной степени определяет качество жизни людей».

«Как вы знаете, наши основные усилия сегодня направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями», – заявил Владимир Путин, и добавил: «Это касается и свалок».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

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