Путин объявил 2023 год – годом учителя и педагога

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» заявил, что 2023 год будет посвящен учителям и педагогам.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя. Год педагога», – цитирует Интерфакс президента России.

Президент сообщил, что в ближайшее время начнется подготовка к проведению мероприятий для этого года. Он также призвал участников встречи-лауреатов конкурса принять в ней участие присоединиться и поделиться своими идеями.

Текущий 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Следующий 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

МИД РФ: американские сенаторы, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. / Сенаторы США призвали выслать 300 российских дипломатов. / В Европе цена на газ за день выросла более чем на 250 долларов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»