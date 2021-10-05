Новые правила противопожарной защиты вступили в силу

В среду, 6 октября, согласно приказу МЧС РФ вступили в силу новые правила проектирования и монтажа низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) в строящихся и реконструируемых зданиях, – сообщили в ведомстве.

Новый свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» заменил действовавшие правила 2013 года.

В частности, документ впервые определил высоту установки приборов электропитания СПЗ – от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола.

Новые правила также уточняют, как в зданиях, электроприемники которых отнесены ко второй и третьей категориям по надежности электроснабжения, обеспечить первую категорию надежности систем противопожарной защиты. Так, если электроприемники относятся к третьей категории, то резервное питание СПЗ будет осуществляться от автономного источника.

Кроме того в новых правилах приведена методика расчета мощности аккумулятора, от которого при прекращении электроснабжения будет питаться система противопожарной защиты. По новым правилам, в режиме «пожар» система должна работать от аккумулятора минимум час, а в дежурном режиме – 24 часа.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

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