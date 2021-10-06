Новак: К стабилизации цен в Европе может привести увеличение торгов газом на площадке Газпрома в России

В ходе совещания по развитию ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина сегодня, 6 октября, вице-премьер Александр Новак предложил увеличить продажу газа на электронной торговой площадке ПАО «Газпром» в качестве одного из способов стабилизации ценовой ситуации на газовом рынке Европы, – сообщает Интерфакс.

По мнению Александра Новака есть «два фактора, которые могли бы текущую несколько охладить: в первую очередь, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному «Северному потоку-2», что дало бы позитивный сигнал. И второе – если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект».

Однако, как заявил вице-премьер, «нужно обязательно учитывать то, что у нас сегодня продолжается закачка газа в ПХГ. Это будет еще дней 10, недели две, потому что в первую очередь нам нужно обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода в нашей стране».

Следует отметить, что идею Новака поддержал Владимир Путин. В частности, он сказал: «Вы предложили увеличить предложение газа на бирже, чтобы сбить спекулятивный ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но это нужно делать не на споте в Европе, а, как вы сказали, на бирже в Санкт-Петербурге».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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