Российский экологический форум пройдет в Подмосковье на следующей неделе

На Российском экологическом форуме в Московской области выступят вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды Александр Козлов. Форум состоится 12-13 октября, – сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

Экологический форум пройдет в подмосковном кампусе СберУниверситета. В Форуме примут участие лучшие эксперты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предприниматели, экологи, а также представители власти.

Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, – «Российский экологический форум (РЭФ) это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России».

В пленарной сессии в первый день РЭФ примут участие вице-премьер России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев

В рамках форума будут обсуждаться вопросы мусорной реформы и ее промежуточных итогов, инвестиции в отрасль, Концепция расширенной ответственности производителей, опыт бизнеса по возвращению вторсырья в оборот.

Одним из основных вопросов, который обсудят на форуме, станет развитие отрасли обращения с ТКО. Эксперты также рассмотрят способы привлечения инвестиций в эту сферу, концепцию расширенной ответственности производителей, «зеленые» финансы и ESG (соответствие компаний мировым принципам ответственного инвестирования).

Как сообщает сайт KP.ru, в первый день форума, 12 октября, участники мероприятия рассмотрят законодательные изменения отрасли, новые правила расширенной ответственности производителей, «цифровизацию» отрасли как один из главных драйверов ее развития, а также ключевые задачи реформы отрасли на региональном уровне.

Во второй день форума, 13 октября, участники дискуссии обсудят основные условия перехода к экономике замкнутого цикла, опыт работы региональных операторов и инвестиции в инфраструктуру раздельного сбора отходов. Планируется, что в ближайшие годы в российских регионах помимо традиционных контейнеров для сортировки мусора появятся фандоматы, принимающие использованные пластиковые бутылки, станции раздельного сбора отходов и пункты приема вторсырья.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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