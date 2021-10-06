Инфляция в России достигла пятилетнего рекорда

По итогам сентября годовая инфляция в России составила 7,4%, что является самым высоким значением с июня 2016 г., когда показатель был на уровне 7,48%. В августе годовая инфляция была оценена в 6,68%, – сообщил Росстат.

Однако, согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года сложится на уровне 5,8%. Банк России ранее представил оценку в 5,7-6,2%, но сегодня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании 22 октября совет директоров регулятора уточнит этот диапазон. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого, – пишут Ведомости.

Согласно данным Росстата с начала года потребительские цены в России выросли на 5,32%, а за сентябрь – на 0,6%. Это выше цели в 4%, на которую ориентируется Центробанк.

При этом продовольственные товары подорожали выше среднего значения сентября – на 9,21%. Стоимость непродовольственной продукции повысилась на 8,06%, а услуг – на 4,22%. В августе эти показатели составляли 7,7, 7,97 и 3,78% соответственно.

Цены на продукты питания выросли на 10,2% в годовом выражении после 8,46% в последний месяц лета. Сильнее всего увеличилась стоимость сахара – на 29,06%, а также охлажденных и мороженых кур (почти на 25%), подсолнечного масла (+24,24%), куриных яиц (+20,76%) и плодоовощной продукции (+15,17%). По сравнению с августом сахар подорожал на 0,69%, куры – на 3,18%, подсолнечное масло – на 0,15%, яйца – на 5,71%.

Плодоовощная продукция в среднем за месяц выросла в цене на 1,84%. Помидоры подорожали на 24,9%, огурцы – на 17,3%, апельсины – на 12,9%, чеснок – на 6,5%, бананы – на 3,4%, груши – на 3,3%, лимоны – на 3,1%, свежая зелень – на 2,4%, сухофрукты – на 2%. В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград – на 12,6%, морковь – на 10,3%, яблоки – на 5,7%, капуста – на 3,6%, лук – на 2,8%.

Из непродовольственных товаров в сентябре заметно подорожали новые отечественные легковые автомобили и шины для них – на 3,2 и 3,4% соответственно, указал Росстат. Стоимость бензина в годовом выражении выросла на 6,55%, однако в месячном снизилась на 0,39%.

Лекарства подорожали за год на 5,74%, за месяц – на 0,32%. По сравнению с августом цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подешевели на 0,1%, в том числе хлоргексидин упал в цене на 0,6%, а лоратадин – на 0,5%. Одновременно с этим на 1,5% подорожал аспирин, в диапазоне 0,4-0,8% – смекта, панкреатин, омепразол и глицин. Стоимость лекарств вне ЖНВЛП в целом за месяц выросла на 0,7%, в том числе корвалол подорожал на 1,8%, настойка пустырника – на 1,7%, валокордин и валидол – на 1,6%. На 0,4% снизились цены на нимесулид, на 0,3% – на поливитамины с макро- и микроэлементами, на 0,2% – на поливитамины без минералов.

Стоимость услуг ЖКХ в сентябре выросла на 4,17% год к году и на 0,09% за месяц. Медицинские услуги подорожали на 5,58% по сравнению с первым месяцем осени 2020 г. и на 0,57% в сопоставлении с августом. Цены на пассажирский транспорт увеличились на 5,72% в годовом выражении, но за месяц упали 4,71%.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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