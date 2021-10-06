В Европе цены на электричество выросли на тысячу процентов

Генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук на совещании по энергетике у президента России сообщил, что за восемь месяцев текущего года рост цен в Европе на электроэнергию составил практически 1000%, а в России – порядка 4%, – сообщает РИА Новости.

«Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России – 4%», – сообщил Ковальчук Путину.

Гендиректор холдинга, в частности, указал, что по данным на 7 октября средняя цена в Германии составила 302,5 евро за МВт.ч, во Франции – 298,3 евро за МВтч, в Великобритании – 320,1 евро за МВтч. В России цена на электроэнергию составляет порядка 20 евро за МВт.ч.

«Российская энергетика, благодаря работе правительства, действительно обеспечивает надежное и конкурентоспособное производство электроэнергии. Зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ» – заявил гендиректор «Интер РАО».

«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт.

«Интер РАО» – единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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