В России педофилов будут сажать пожизненно

Официальный отзыв Верховного суда РФ в электронной базе данных Госдумы Верховный был опубликован в четверг, 7 октября, что «суд России не имеет возражений в отношении законопроекта об ужесточении вплоть до пожизненного заключения уголовной ответственности для ранее судимых педофилов за повторные преступления».

В документе говорится: «Представленный проект федерального закона изучен в Верховном суде России. Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних лиц от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает».

Верховным судом были высказаны замечания юридико-технического характера, касающиеся уточнения некоторых формулировок в проекте закона.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству пожизненное лишение свободы грозит только ранее судимым за педофилию и при условии совершения ими аналогичного преступления в отношении несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет.

В свою очередь, внесенный законопроект предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного срока на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних – не достигших 18 лет. Также предложено расширить применение пожизненного заключения на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. А также, если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 07.10.21

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