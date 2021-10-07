К 2024 году в России все справки будут оформляться в интернете

Зампред правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко заявил, что реализация стратегической инициативы «Госуслуги онлайн» позволит в России к 2024 году оказывать все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий онлайн.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», – рассказали в аппарате заместителя председателя правительства, – сообщает РИА Новости.

При этом, по словам вице-премьера, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется.

Дмитрий Чернышенко указал также, что проект «Госуслуги онлайн» направлен на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества. Инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность предоставления для граждан.

С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.

«Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг, что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам», – сообщили в аппарате вице-премьера.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 07.10.21

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