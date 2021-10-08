С нового года плата за капремонт вырастет на 25%

На портале правовой информации опубликовано постановление правительства России, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Повышение платы за капремонт происходит из-за подорожания строительных материалов» – говорится в документе.

Согласно Постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

«Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора», – говорится в постановлении.

С предложением повысить цены на капремонт выступил Минстрой в июле текущего года. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.10.21

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