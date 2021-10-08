Реестр СМИ-иноагентов пополнился изданиями Bellingcat и MNews

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews* и еще девять человек, – сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении пресс-службы Министерства юстиции России говорится: «8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*».

Также в реестр иноагентов включены ООО «МЕМО»*, американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах 11 июля 2018 года.

Среди журналистов – бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, Дождя, Настоящего времени, издания 7x7, радиостанции Радио Свобода.

Как сообщает ТАСС, всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации – иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

* СМИ, выполняющие функции иноагента

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.10.21

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