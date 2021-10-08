В России за восемь месяцев естественная убыль населения выросла на 72%

Федеральная служба государственной статистики сообщила сегодня, 8 октября, что естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-августе 2021 года выросла на 71,6% по сравнению с январем-августом 2020 года.

«Естественная убыль за этот период составила 595,3 тыс. человек против 346,9 тыс. человек в 2020 году», – сообщает Росстат.

Число родившихся в январе-августе 2021 года снизилось на 1,1% – до 928 184 детей с 938 295 в январе-августе 2020 года.

Число умерших в РФ в январе-августе 2021 года увеличилось на 18,5% – до 1 млн. 523 646 человек с 1 млн. 285 199 человек в январе-августе 2020 года.

В 2020 году естественная убыль населения в РФ выросла более чем в 2 раза – до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года – тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн. человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,17 млн.

На 1 августа 2021 года численность постоянного населения РФ составила 145,8 млн. человек.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.10.21

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