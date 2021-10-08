Составлен рейтинг наиболее загрязняющих окружающую среду городов

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила о городах, больше всего загрязняющих природу в России. Кроме Норильска, Череповца и Новокузнецка, в рейтинг самых неблагополучных населенных пунктов вошел и поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области.

Как передает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор, в рейтинг «неблагополучности» вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области, Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область).

Места в рейтинге распределены в соответствии с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, применяющих грязные виды топлива.

Светлана Радионова отметила, что по отдельности предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но при нахождении в одной области нормативы не выполняются.

«В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть» и других», – сообщила Радионова.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.10.21

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