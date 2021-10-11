В России предложили проверять детей на курение

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, – сообщает РБК.



Также в России официально запретят сдавать в аренду устройства для потребления никотинсодержащей продукции, например вейпов и электронных сигарет детям.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать этот вопрос минздраву: «Минздраву проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)».

Также минздрав проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

Как в сентябре писали РБК, по данным аналитиков OFD.ru в России доля устройств для нагревания табака увеличилась в 2,5 раза за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Москва, Иван Бабурин

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