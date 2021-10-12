Внесудебный порядок блокировки счетов и карт предложено ввести в России

Внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт на срок до 10 дней при подозрении на их использование для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков предложил Росфинмониторинг, – такой законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится, что правоохранительные органы смогут применять внесудебный механизм приостановления операций по счетам при получении сведений о финансировании деятельности, «направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям».

Авторы инициативы подчеркивают, что такое решение правоохранители могут принять только в не терпящих отложения случаях, а имеющиеся в распоряжении госорганов сведения «должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными». Внесудебное приостановление операций будет временным – на срок до 10 рабочих дней, а чтобы его продлить, потребуется решение суда.

Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов власти и их заместителей: МВД России, ФСБ, Росфинмониторинг, а также отдельных руководителей их территориальных органов, говорится в записке.

Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему прокурора о принятом решении о приостановлении операций. Генпрокуратура сможет опротестовать это решение, если окажется, что оно принято с нарушением закона. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

«В день по всей территории РФ уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов будет приниматься порядка 17 решений о приостановлении операций, ‎а в неделю – около 120», – подсчитали разработчики проекта, анализируя имеющуюся практику.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.10.21

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