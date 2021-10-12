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Вторник, 12 октября 2021, 22:03 мск

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Квота на временное проживание иностранцев в России снижена в два раза

Квота на временное проживание иностранцев России в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась более чем вдвое – с 39325 до 18955 человек. В 2020 году квота была определена на 60,2 тыс., в 2019 – 83,4 тыс., а в 2018-м – 90,3 тыс. человек.

Также утверждено распределение квот между регионами. Больше всего разрешений предоставлено Москве – 1500, Московской области – 1250, Санкт-Петербургу – 600.

Новую квоту на 2022 год на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации установил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.10.21

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