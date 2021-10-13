Более 150 тысяч узбекских мигрантов амнистированы

Россия объявила миграционную амнистию для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым был запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового,– сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства, говорится: «Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве».

Миграционная амнистия не относится к гражданам Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.10.21

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