Из паспорта исключили графу о личном коде

МВД РФ исключило графу о личном коде человека из паспорта гражданина России, – сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

«В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ», – сказал Манаенков во время выступления на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Как сообщалось ранее, минцифры совместно МВД России прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. В настоящее время обсуждаются требования к инфраструктуре их выдачи и применения, а также к оборудованию, необходимому для оформления основного электронного документа гражданина России.

Введение электронного паспорта гражданина РФ запланировано на конец 2021 года в Москве в рамках пилотного проекта.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 14.10.21

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