Согласован новый проект закона об онлайн-продажах рецептурных лекарств

Обновленная версия законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов одобрена Минздравом, – сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, которое выступает разработчиком документа.

В последней редакции закона по пожеланиям Минздрава предусмотрено создание единого реестра назначений рецептурных средств.

Также в новой версии законопроекта расширен перечень лекарств, запрещенных к продаже через интернет. Изначально в этот список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

В обновленный документ также включили положение о создании реестра назначений препаратов, ведение которого будет осуществляться с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она должна обеспечить централизованный учет назначений, включая регистрацию и хранение рецептов на лекарства в форме электронных документов, уточнили в Минэкономразвития.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.10.21

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