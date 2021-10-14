Набиуллина призналась, в какой валюте хранит свои сбережения

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина призналась, что хранит свои сбережения в рублях, – сообщает YouTube-канал «Фанимани».

В интервью YouTube-каналу Набиуллина пояснила, что частично это ее внутреннее убеждение: «Было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях».

Также глава регулятора отметила, что ЦБ работает, чтобы «рублевые сбережения были все более привлекательными»,

Ранее Эльвира Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений. По ее словам, меньше всего стоит доверять спекулятивным криптоактивам, поскольку их «цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными».

«Центробанк никогда не дает советов о том, куда следует инвестировать, однако в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», – заявила председатель ЦБ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.10.21

Согласован новый проект закона об онлайн-продажах рецептурных лекарств. / Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями. / Германия не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»