В 2022 году повысятся тарифы в вагонах купе, СВ и люксе поездов дальнего следования

С 1 января 2022 года будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах купе, люкс и СВ («дерегулированный» сегмент перевозок) поездов дальнего следования на 4,3%, – сообщает АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Проект соответствующего приказа ФАС размещен на сайте regulation.gov.ru.

«Размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития», – сообщили Интерфаксу в пресс-службе ФПК.

Как отметили в компании: «Данное решение коснется порядка 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования».

В вагонах купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.10.21

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