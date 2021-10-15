Перепись населения: если вас не оказалось дома

В пресс-службе МВД РФ рассказали, если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о возможности заполнить переписные листы на портале госуслуг.

«Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», – сообщает МВД РФ.

В пятницу, 15 октября стартовала первая в истории цифровая Всероссийская перепись населения, переносившаяся несколько раз из-за пандемии. При проведении переписи впервые будут использованы передовые технологии – любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но

В МВД также напомнили, что люди, которые предлагала пройти перепись раньше ее начала, могут быть мошенниками. Узнать переписчиков можно будет по жилетам, шарфам и сумкам с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен показать документы и проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.

В МВД обратили внимание, что проведение опроса на улице или придомовой территории не допускается, переписчики не звонят по телефону и не шлют смс.

Информация в переписной лист заносится со слов опрашиваемого, паспортные данные переписчиков и принадлежность жилища не интересует.

Москва, Иван Бабурин

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