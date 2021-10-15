Российскому космическому «киноэкипажу» пообещали посадку без неприятностей

Руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким сообщил, что погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая.

Как сообщает ТАСС, Соловьев во время переговоров с МКС сказал:«Погода… я, честно говоря, такой не помню. Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два-три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей».

Также во время переговоров с Олегом Новицким Владимир Соловьев попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.

«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное», – добавил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро воскресенья, 17 октября.

В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.10.21

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