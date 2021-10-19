В России начали расти розничные цены на бензин

В России начала расти стоимость моторного топлива на АЗС. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК с 7 по 14 октября в большинстве регионах бензин подорожал на 20 копеек за литр.

Средняя цена литра Аи-92 выросла на 17 копеек – до 46,09 рубля, Аи-95 подорожал на 18 копеек – до 49,56 рубля, летнее дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек – до 50,36 рубля. Неделей ранее движение цен в регионах было разнонаправленным, при этом на Дальнем Востоке стоимость бензина не росла.

В Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях, а также в республике Тыва произошел наиболее заметный рост цен за последнюю неделю. В этих регионах рост стоимости бензина составил 30-39 копеек за литр.

Ускорение роста цен на АЗС подтверждают и экспертные оценки, – пишет Российская газета. Так, по данным исследовательской группы «Петромаркет» наибольший прирост стоимости был зафиксирован на заправках крупных, вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

В еженедельном бюллетене «Петромаркета» говорится : «9 октября на 20-40 копеек за литр подорожал Аи-92 на заправках «Газпрома», с 10 по 15 октября – на 5-35 копеек подорожали обе марки автобензина и летний дизель на АЗС «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти», «Роснефти» и «Независимой нефтяной компании». В итоге к 15 октября относительно конца предыдущего года розничные цены на автобензин Аи-92 и Аи-95 прибавили уже 5.7% и 5.5% соответственно, что, однако, вполне сопоставимо с текущей оценкой Росстата инфляции за декабрь 2020 года – сентябрь 2021 года в 5.3%».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 19.10.21

У родственников Дерипаски проходят обыски. / «Кому ковид, а кому – мать родная»: думская оппозиция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. / Эвакуирована одна из башен «Москва-Сити». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»