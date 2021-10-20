Педофилы будут сидеть пожизненно

Председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн в среду, 20 октября, сообщил, что правительство России поддержало документ об ужесточении наказания за педофилию, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Хинтштейн написал: «Правительство России официально поддержало наш законопроект».

Ранее аналогичное мнение было высказано в Верховном суде.

Согласно информации в базе данных Думы, инициатива включена в примерную программу работы палаты на осеннюю сессию и может быть рассмотрена уже в октябре.

«Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», – цитирует Хинштейна агентство РАПСИ.

В сентябре текущего года проект закона с предложением распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Инициаторами данного проекта стали депутаты Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак, – сообщает РИА Новости.

Документ ушел на рассмотрение после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Похожие преступления произошли недавно и в других российских регионах.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

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