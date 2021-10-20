Процесс одобрения «Спутника V» вступает в завершающую стадию

На странице «Спутника V» в Twitter появилось сообщение, что процедура преквалификации препарата «вступает в завершающую стадию». Также отмечается, что инспекторы ВОЗ вскоре приедут в Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, нужные для одобрения препарата, – сообщает РБК.



Из реестра Всемирная организация здравоохранения следует, что организация возобновила процесс преквалификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения.



Как долго продлится процесс, не уточняется. В ВОЗ отметили, что дату его окончания установят, как только организация получит все необходимые данные и завершатся последующие инспекции.



ВОЗ приостанавливала процесс сертификации вакцины 15 сентября. Как сообщал замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, выступает как региональное отделение ВОЗ), доктор Жарбас Барбоса, во время инспекции на одной из фабрик, где производится вакцина, выявили недостатки производства.

В июне текущего года ВОЗ представила отчет по итогам проверки четырех российских производителей вакцины. У организации возникли замечания к работе предприятия ОАО «Фармстандарт -Уфимский витаминный завод» в Башкирии. В частности, специалисты выразили опасения, связанные с введением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины», а также сомнения относительно «контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу».



Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что производитель исправил все выявленные недочеты.



Вакцина «Спутник V» в России производится на семи площадках: филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. н.Ф. Гамалеи», АО «Биннофарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Москва, Иван Бабурин

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