В России могут запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев

Законопроект, запрещающий иностранцам прибегать к услугам российских суррогатных матерей поддержал российский кабмин с учетом замечаний, – сообщает ТАСС.

В отзыве на законопроект говорится, что правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении.

Кроме того, с целью наделить органы опеки и попечительства полномочиями вести учет договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также наблюдать за потенциальными родителями, в том числе после рождения детей правительством предложено внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об опеке и попечительстве».

Как сообщает Газета.ру, 70% считает допустимым суррогатное материнство, если у людей нет возможности самим родить детей. Противником данной процедуры оказался каждый десятый россиянин.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.10.21

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