«Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов». Путин принял участие в заседании международного клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин выступил на заседании международного клуба «Валдай» в четверг, 21 октября.

«Современный мир переживает кризис подходов, определяющих само существование человечества, однако всякий кризис несет с собой не только опасности, но и возможности»,– цитирует ТАСС заявление Владимира Путина.

Тезисы, прозвучавшие во время выступления главы государства, СМИ обобщили следующим образом:

«В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее. Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости: слово «кризис» состоит из двух иероглифов: «опасность и возможность».

«Убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами. Эти ценности хорошо известны: Мы все люди, мы все хотим жить. Ценность жизни является абсолютной. На мой взгляд, тем же самым является ценность семьи, потому что в основе этого продолжение рода».

«Посмотрите, сколько их, иностранных агентов, у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет. Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им».

«Угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет, есть угроза безответственности за то, что говорят. Но это обратная сторона как раз той самой свободы. Секретов нет, мы сейчас открываем эти архивы. Какова была реакция Франции на эти события, в том числе и по встрече в Мюнхене в 1938-м с Гитлером ведущих политических деятелей. Вот когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, она, конечно, всегда может быть, но хотя бы прочитайте эти документы».

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. Примером может служить кризис на энергетических рынках – это и есть проявление того самого капитализма, который не работает. Ситуация на энергорынках Европы является проявлением неработающего капитализма. Цена на голубое топливо в Европе уже превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при рыночном регулировании».

«Первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года – в середине, в конце декабря будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м»

«Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое «импортозамещение» в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший».

«Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество просто в таких условиях, иногда кажется, теряет смысл, если его победителям будет нечем дышать или нечем утолить жажду».

«Обязательная вакцинация возможно только тогда, когда она внесена в национальный календарь. В России вакцинация не внесена в национальный календарь, из чего следует, что она не носит обязательный характер. Дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему -любое навязанное решение можно обойти»

«На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах, на деле же происходит прямо противоположное. Подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой».

«Дискуссия о правах мужчин и женщин в ряде европейских стран превратилась в совершенную фантасмагорию».

«Когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго, и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм – самое разумное».

«Консервативный подход в России проистекает из ее исторического опыта. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу. У общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму».

«Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов. Мы верим: стабильное, успешное развитие возможно».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.10.21

Режиссер детского киножурнала арестован за педофилию. / После массового отравления в Свердловской области изъято более 12 тонн суррогатного алкоголя. / Архивы «Нового Дня» о шарлатанах под маской медиков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»