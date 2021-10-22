В России стартовал конкурс «Цифровой прорыв»

Седьмой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», посвященного цифровизации транспорта и логистики стартовал в пятницу, 22 октября, – сообщается на официальном сайте проекта.

«Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал и за призовые места в конкурсе будут соревноваться 155 команд. Им предстоит решить актуальные задачи от крупнейших компаний и государственных органов.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил: «В этом году мы получили уже более 43 000 регистраций на конкурс «Цифровой прорыв», и более 1000 команд приняли участие в хакатонах»

«Сегодняшнее соревнование произвело особый ажиотаж. На тематический хакатон «Транспорт и логистика» зарегистрировались 5 567 человек из 61 региона России. В числе жюри конкурса есть представители таких компаний как «Норникель», «СИБУР», ГисАвто, Innova Labs, Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра, «Почты России» и лаборатории по квантовым коммуникациям НИТУ МИСиС», -рассказал Алексей Комиссаров

По словам заместителя директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова, у участников хакатона впервые в истории «Цифрового прорыва» появится возможность поработать с квантовыми технологиями благодаря кейсу от генерального партнера – Госкорпорации «Росатом».

Кроме того, участники проекта разработают мобильное приложение для построения самостоятельного автопутешествия по России, добавил специалист.

На хакатоне конкурсантам предлагается выбрать одну из семи задач. На решение которых традиционно дается 48 часов. Финал хакатона и презентация решений состоятся в воскресенье, 24 октября.

Слово «хакатон» образовалось от английских слов «hack» и «marathon» – дословный перевод может звучать как «марафон для хакеров». По сути, хакатон – это соревнование, в котором командам нужно за короткое время разработать прототип продукта (например, веб-сервис или мобильное приложение) для решения определенной проблемы, с которой столкнулся бизнес-заказчик.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.10.21

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