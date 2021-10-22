Рубль отыграл у Евро почти 81 копейку

На «Московской бирже» в пятницу после решения Банка России повысить ключевую ставку сильнее ожиданий – сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% растет курс рубля к евро и доллару, – пишет Интерфакс.

К 19:00 евро дешевел на 80,75 копейки, до 81,85 рубля и курс опускался ниже 82 рублей за евро впервые с 22 июля 2020 года.

Доллар дешевел на 74,25 копейки, до 70,35 рубля, в ходе торгов курс доллара опускался ниже 70 рублей за $1 впервые с 29 июня 2020 года.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 77,18 копейки – до 75,53 рубля.

«Рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах. Причиной, послужившей усилению спроса на нацвалюту в последний день недели, стало неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку на 75 б.п. – до 7,5%, на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, лишь единицы аналитиков упоминали возможность повышения ставки на 75 б.п., но, скорее, как гипотетический вариант», – отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Следует отметить, что ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с прежних ожиданий 5,7-6,2%, прогноз на следующий год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.10.21

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