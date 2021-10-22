Запасы газа в России достигли рекордных объемов

Россия накопила рекордный объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), показатель достиг 72,6 млрд. кубометров, – сообщил сегодня, 22 октября, департамент информационной политики ПАО «Газпром».

Также газовый гигант сообщил, что продолжает обеспечивать надежность экспорта голубого топлива.

«Компания выполняет все взятые на себя контрактные обязательства, в том числе продолжает закачку сырья в отечественные ПХГ. Их суточная производительность выходит на беспрецедентный уровень – 847,9 млн. кубов», – говорится в сообщении Газпрома.

Отмечается, что объекты Единой системы газоснабжения (ЕСГ) готовы к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 – начале 2022 годов.

«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», – подчеркнули в ПАО «Газпром».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.10.21

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