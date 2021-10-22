Квота на мигрантов в 2022 году составит около 124 тысяч человек

Минтруда России предложило в 2022 году установить квоту на привлечение трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на основании визы, в пределах 124 тыс. человек. В сравнении с 2019 годов квоты сокращены более чем на 14%, – сообщили в пятницу, 22 октября, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

В министерстве отметили, что потребность на 2022 год определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти и утверждена межведомственной комиссией, в состав которой включены представители МВД России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минстроя России и Минвостокразвития России.

«Минтруд предложил установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%. Такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения», – сообщили в пресс-службе.

«В период распространения коронавирусной инфекции въезд всех иностранных граждан для трудоустройства осуществляется в соответствии с временным алгоритмом. Такие граждане трудоустраиваются через заявки российских работодателей в случае, если нет возможности набрать сотрудников внутри региона, а компании готовы обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – рассказали в Минтруде.

Как ранее сообщали СМИ, Россия объявила миграционную амнистию в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана и примерно такого же количества мигрантов из Таджикистана, которым был запрещен въезд в Россию.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.10.21

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