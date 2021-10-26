Обсценную лексику хотят запретить и в онлайн-кинотеатрах

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор считает необходимым запретить использование нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах.

Во вторник, 26 октября, Хинштейн заявил Интерфаксу, что на заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры.

«Это касается тех ограничений, которые установлены в части законодательства о защите детей, в первую очередь, но, конечно, не только возрастной маркировки, но и определенных ограничений, в том числе на использование ненормативной лексики, – уточнил парламентарий.

«Я считаю, что относительно аудиовизуальных сервисов отсутствие таких ограничений сегодня, по сути, провоцирует владельцев этих онлайн-кинотеатров на то, чтобы производить продукт, заведомо провокативный», – заявил Александр Хинштейн.

Однако, по словам парламентария, «поправки как таковые в настоящее время не сформированы, речь идет только о концептуальном предложении». При этом он уточнил: «В какой форме и какие ограничения распространять – это уже вопрос дискуссионный, но сам подход я поддерживаю».

«Также следует понимать, что речь идет именно о российской аудитории. Если аудиовизуальный сервис производит контент только для российской аудитории, то на него будут распространяться такие ограничения, а если это американский онлайн-кинотеатр, который транслируется в Алабаме, то нет», – резюмировал Хинштейн.

Напомним, что с 1 июля 2014 года в РФ действует закон, запрещающий использование ненормативной лексики в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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