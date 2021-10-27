Назначена новый Уполномоченный по правам ребенка

Сенатор Мария Львова-Белова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, – соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля. На этой должности сенатор сменила Анну Кузнецову, которая перешла на работу в Госдуму РФ.

Ранее Владимир Путин провел встречу с Львовой-Беловой в режиме видеоконференции.

«У вас и опыт очень хороший, большой – и общественной работы, и семейной, воспитание своих собственных детей. Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки, весь свой опыт, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов для большого количества семей и деток. Я так понимаю, что вы готовы к этой работе?» – обратился к собеседнице Путин.

Львова-Белова поблагодарила президента за оказанное доверие и выразила готовность приступить к работе.

«Я благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это и правда большая честь. Если вы позволите, если вы доверите, я с огромным удовольствием займусь этой работой», – ответила Львова-Белова главе государства.

Она добавила, что с бывшим детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая перешла на работу в Госдуму, у нее «хорошие рабочие отношения».

Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала своими первоочередными задачами на новом посту адресную отработку по решению проблем детей.

В беседе с ТАСС Львова-Белова отметила, что нужно будет отработать обращения, которые ежедневно поступают в адрес уполномоченного, исходя из запросов, проблем, вопросов детей и семей.

Львова-Белова – сенатор от Пензенской области, член Совета Федерации по социальной политике. У нее девять детей, из которых четверо – приемные. Еще 13 детей находятся у сенатора под опекой. Парламентарий является одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России» – 2020. Является выпускницей четвертого потока так называемой школы губернаторов.

Москва, Иван Бабурин

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