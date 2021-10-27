Россияне в 2021 году задолжали 23,9 трлн. рублей

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рассказал, что в 2021 году долги россиян по кредитам увеличились до 23,9 млрд. руб. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов в среднем половину своего дохода, – пишет издание Ведомости.

«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 г. с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», – сообщает ТАСС со ссылкой на Момотова.

По словам председателя Совета судей, с начала текущего года показатель вырос на 2,3 трлн. руб., а с 1 июля 2020 г. на 4,06 трлн. руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, что «грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением».

По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% до 22,64 трлн руб., В июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении, – ранее сообщили «Известия».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.10.21

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