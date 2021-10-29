ФСБ может получить полномочия запрашивать данные о сделках с криптовалютой

Должностные лица органов ФСБ в рамках антикоррупционных проверок отчетности о доходах могут получить право запрашивать данные об операциях с криптовалютами, – сообщает Интерфакс

Соответствующий приказ за подписью Александра Бортникова размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к приказу говорится следующее: «По результатам анализа законодательства подготовлен проект приказа ФСБ России «О наделении должностных лиц органов Федеральной службы безопасности полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции».

В приказе также отмечается, что с 1 января текущего года цифровые финансовые активы являются имуществом, сведения о котором, в соответствии с указом президента РФ, подлежат отражению в справках о доходах.

Соответствующие полномочия могут получить заместители директора ФСБ, а также начальники служб, управлений и отделов ведомства.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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