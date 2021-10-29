В России могут прекратить обучение 43 специальностям

Прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям с начала следующего года предложило Минпросвещения РФ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что «вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года».

В документе предусматривается остановить прием, в том числе, на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, водитель городского электротранспорта.

По данным минпроса, такая инициатива рассматривается с учетом актуальных потребностей на современном рынке труда в России.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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