Путин планирует провести в Сочи серию совещаний по военной тематике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на следующей неделе проведет в Сочи серию военных совещаний, – сообщает ТАСС.
В пятницу, 29 октября отвечая на вопрос ТАСС о сроках проведения осенней серии встреч Путина с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, Дмитрий Песков сказал: «Да. Эти совещания будут на следующей неделе».
Ранее в этот день президент России отметил, что на совещаниях стороны обсудят в том числе проблему цен в рамках госконтрактов. По его словам, это чрезвычайно важный вопрос.
Ранее в этом году, с 25 мая по 27 мая Путин также провел серию совещаний по оборонно-промышленной тематике.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 29.10.21
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