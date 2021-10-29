Москва подала заявку на проведение ЭКСПО-2030

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России началась кампания в поддержку заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2030 году.

«Победа Москвы – это создание мировой «точки притяжения», где на протяжении 6 месяцев будут представлены передовые технологии из разных стран, а повестка мероприятий затронет важные для каждого человека на планете темы: развития мира, его общего будущего, гармонии с природой, творчества, культуры и многие другие», – цитирует Дениса Мантурова Российская газета.

По словам министра, Россия первой подала заявку на право принять у себя мероприятие, а в качестве города-кандидата была выбрана Москва.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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