На модернизацию городского транспорта в России будет выделено 85 млрд. рублей

ВЭБ выделит 85 млрд. руб. на модернизацию городского транспорта, остальную часть средств для финансирования проекта выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ), – сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Двенадцать проектов в крупных российских городах по созданию возможностей для электрического транспорта, в том числе трамвая и автобуса запускает ВЭБ», – сообщает издание Ведомости со ссылкой на стенограмму разговора Шувалова и Мишустина, опубликованную на сайте правительства.

Глава ВЭБа также рассказал, что госкорпорация получила подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из ФРБ.

«ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд. руб. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд. руб.», – сообщил Шувалов.

Ранее сообщалось, что ВЭБ рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн. руб, – сообщают Ведомости.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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