Частным клиникам могут запретить выдавать медсправки на оружие

С предложением проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства выступило министерство зравоохранения РФ. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, – сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится: «Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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