Почти 11 млрд. рублей будет выделено на закупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил, что правительство направило дополнительное финансирование на закупку лекарств для граждан с COVID, которые проходят лечение на дому, – сообщает Интерфакс..

«Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств. Это почти 11 млрд. рублей. За счет них нужными препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек», – сказал Михаил Мишустин.

Как напомнил Мишустин, что медикаменты для больных коронавирусом по решению президента должны предоставляться бесплатно.

«Но есть и очень много людей, которые тяжело переносят болезнь. Они получают помощь в больницах, где врачи трудятся круглосуточно. Из-за роста госпитализации увеличилась и потребность в кислороде», – сказал глава правительства.

В связи с этим премьер-министр РФ заявил, что правительство обеспечить больницы необходимым кислородом для лечения пациентов с COVID-19.

«Всего будет выделено более 5 млрд. рублей на закупку концентрата кислорода с высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту, российского производства. За счет бюджета также будет оплачена их доставка и установка. Такая ситуация сложилась в 50 регионах страны», – сказал Михаил Мишустин.

Глава российского кабмина поручил минздраву как можно скорее заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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