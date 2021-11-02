С Нового года в России вступят в силу новые правила секретности

Новые правила градации сведений по степеням секретности, которые составляют государственную тайну, утвердил председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года, – сообщает РБК.



В Постановлении правительства говорится следующее: «Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений».



Всего предусмотрено три степени секретности.



К сведениям особой важности относятся: информация о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из указанных областей.

К совершенно секретным сведениям: информация из перечисленных в предыдущем пункте областей, но распространение которой может нанести ущерб не всей Российской Федерации, а интересам государственного органа или отрасли экономики.

К секретным сведениям: все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну.

В последнем пункте ущербом безопасности страны будет считаться ущерб, «нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной области деятельности».



Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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