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Понедельник, 8 ноября 2021, 22:57 мск

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Разработчик «Спутника V» награжден орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V» директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», город Москва».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.11.21

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