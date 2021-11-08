Более четырех тысяч ресурсов с фальшивыми сертификатами о вакцинации заблокировал РКН

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила в понедельник, 8 ноября, что в период с марта 2021 года по сегоджняшний день ведомством было заблокировано или удалено свыше четырех тысяч ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фальшивыми QR-кодами, – сообщает ТАСС.

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», – сообщили в ведомстве.

По данным РКН, в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле – 66, в мае – 36, в июне – 83. Резкий рост сайтов с предложениями о приобретении фальшивых QR-кодов и сертификатов о вакцинации зафиксирован в июле – 1 353 и в августе – 1 148. Начиная с сентября таких уже было меньше – 658, в октябре -562. За неполную декаду ноября выявлено и заблокировано уже 187 сайтов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды.

Как сообщает деловое издание Ведомости, 2 ноября МВД сообщило, что в России во втором полугодии текущего года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. За этот период правоохранители установили по таким делам 293 фигуранта и заблокировали 2036 интернет-ресурсов, занимающихся продажей фальшивых сертификатов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.11.21

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