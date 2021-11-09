В России безработные смогут регистрироваться дистанционно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 9 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что правительство приняло новый порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные на постоянной основе смогут вставать на учет дистанционно, а все центры занятости будут постепенно переводить на единую цифровую платформу «Работа в России».

Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в этом месяце. Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января.

«Теперь безработные могут встать на учет дистанционно, а все центры занятости будут постепенно переводить на единую цифровую платформу «Работа в России», – сообщил Михаил Мишустин.

Глава российского кабмина отметил, что пандемия оказала серьезное влияние на все сферы нашей жизни, в том числе на рынок труда. «Еще в прошлом году, чтобы защитить здоровье людей, правительство установило временный порядок регистрации на бирже труда», – обратил внимание он.

Также Мишустин напомнил, что тогда появилась и возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного дистанционно – сделать это стало можно через сайт «Работа в России» или с помощью портала госуслуг.

Как сказал премьер, это избавило граждан от очередей и хождения по инстанциям.

«Стало гораздо удобнее. Продолжим такую практику. Люди, которые ищут или потеряли работу, смогут регистрироваться на базе единой цифровой платформы «Работа в России» и в дальнейшем».

Также глава кабинета министров пояснил, что переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства.

«Межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов. Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме, то есть сведения об уровне квалификации и стаже. При этом, конечно же, у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, чтобы получить помощь с поиском работы, если они считают такой формат более удобным», – резюмировал Михаил Мишустин.

Москва, Иван Бабурин

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