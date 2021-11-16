По Севморпути значительно вырос объем грузоперевозок

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь (СМП) является самым быстрорастущим мировым морским коридором, его объем грузоперевозок за пять лет увеличился в шесть раз.

«Наша цель – 100 млн. тонн к 2034 году. Сейчас Россия строит целый флот ледоколов и контейнерных судов», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Москва, Иван Бабурин

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