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Среда, 17 ноября 2021, 01:16 мск

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По Севморпути значительно вырос объем грузоперевозок

Фото: ФГУП «Атомфлот»

Глава минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь (СМП) является самым быстрорастущим мировым морским коридором, его объем грузоперевозок за пять лет увеличился в шесть раз.

«Наша цель – 100 млн. тонн к 2034 году. Сейчас Россия строит целый флот ледоколов и контейнерных судов», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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