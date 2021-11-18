Граждане России задолжали по алиментам больше 155 миллиардов рублей

Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков сообщил в четверг, 18 ноября, что сумма задолженности по алиментам в России на октябрь составила порядка 156 миллиардов рублей, при этом за 2021 год приставам удалось взыскать 22 миллиарда рублей.

«Практически все они (задолженности по алиментам – ред.) на детей... Возбужденно именно в 2021 году 475 тысяч исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 миллиардов рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года», – сказал г-н Желудков.

Выступая в Совете Федерации, Желудков сообщил, что за девять месяцев 2021 года в управлении по организации исполнительного производства ФССП находилось на исполнении порядка 1,3 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов.

Желудков также отметил, что за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 миллиардов рублей – это больше на 9 миллиардов рублей, чем в прошлом году.

Кроме того, замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП сообщил, что за 9 месяцев было составлено порядка 95 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено почти 45,5 тысячи уголовных дел по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Москва, Иван Бабурин

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